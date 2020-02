O Atlético anunciou, na tarde desta terça-feira (4), o empréstimo do zagueiro Vitor Mendes ao Guarani-SP até o fim do Campeonato Paulista. O defensor fazia parte da equipe de transição do Galo, criada no início desta temporada e dirigida pelo técnico Leandro Zago.

Em dezembro, o alvinegro exerceu o direito de compra de Mendes junto ao Santos por R$ 400 mil. O zagueiro estava emprestado pelo Peixe aos mineiros desde 2018.

Pelo sub-20 do Atlético, o beque disputou 37 jogos, e o bom desempenho fez com que a diretoria investisse em sua permanência na Cidade do Galo.

Vitor Mendes chegou a ser relacionado para algumas partidas do time principal, mas ainda nao estreou na equipe de cima. Atualmente, o técnico Rafael Dudamel conta com Gabriel, Réver, Igor Rabello e Maidana como opções para compor a zaga.