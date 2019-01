Herói da conquista do América no Campeonato Mineiro de 2016, fazendo gol do título justamente em cima do Atlético, Danilo Barcelos defenderá o Vasco da Gama em 2019, emprestado pelo Galo.

É a terceira vez que Danilo será cedido pelo clube alvinegro a outra agremiação, desde que foi contratado para a temporada 2017. Primeiro, passou pela Ponte Preta no Brasileirão da edição retrasada, depois voltou pra Macaca na Série B de 2018, sendo destaque com três gols e três assistências e batendo na trave pra subir à Série A (5º lugar).

O Hoje em Dia apurou que o novo empréstimo de Danilo pelo Atlético terá duração de 12 meses e o Vasco não precisará desembolsar nenhuma compensação financeira para ter o lateral/ponta de 27 anos.

Danilo tem contrato com o Atlético até dezembro de 2020. O Galo ainda precisa definir a situação de outros jogadores de um total de 21 atletas emprestados em 2018. Jesiel foi pro Japão, Ralph irá pro Boavista, Matheus Mancini se reapresentou, Carlos vai pra Portugal e rescindirá.