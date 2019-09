“Não consigo ver alguém acomodado com a derrota”. A frase do técnico Rodrigo Santana, após o sexto revés seguido do Atlético no Campeonato Brasileiro, nessa segunda-feira (23), para o Avaí, colocou uma dúvida no ar. Será mesmo que não há jogador acomodado?

Talvez não haja realmente, no sentido literal da palavra. Mas é notório, e explicado por meio de números, que os jogadores entraram numa espécie de “zona de conforto” e não conseguem sair dela. Com 27 pontos, o time não está ameaçado de rebaixamento, mas também não aspira G-4 ou, no mínimo, G-6.

Ao analisar números, percebe-se uma queda considerável de vários jogadores, sobretudo no setor ofensivo. Levantamento feito pela reportagem do Hoje em Dia aponta que há atletas do time titular que estão há mais de um mês – ou dois – sem contribuir com gol ou assistência. E isso tem sido crucial para o péssimo momento vivido pela equipe, derrotada nas últimas seis rodadas do Brasileiro e na partida de ida das semifinais da Sul-Americana, para o Colón, na Argentina.

O levantamento considerou as estatísticas de atletas titulares que jogam nas seguintes posições: lateral, volante, meia, meia-atacante, avante e centroavante. Pelo tempo em que integrou os 11 principais, Ricardo Oliveira foi inserido no levantamento. Confira abaixo quando foi a última vez que cada um deles balançou a rede ou exerceu o papel de garçom.

Quando foi que ocorreu...



O último gol dos seguintes atletas?

Cazares

10/8 Atlético 2 x 1 Fluminense Brasileirão

Ricardo Oliveira

10/8 Atlético 2 x 1 Fluminense Brasileirão



Elias

27/8 La Equidad 1 x 3 Atlético Sul-Americana



Patric

17/7 Atlético 2 x 0 Cruzeiro Copa do Brasil



Chará

19/9 Colón 2 x 1 Atlético Sul-Americana



Fábio Santos

31/7 Atlético 2 x 0 Botafogo Sul-Americana



Vinicius

4/8 Atlético 2 x 0 Cruzeiro Brasileirão



Jair

20/8 Atlético 2 x 1 La Equidad Sul-Americana



A última assistência dos seguintes jogadores?



Cazares

6/6 Santos 1 x 2 Atlético Copa do Brasil



Ricardo Oliveira

27/8 La Equidad 1 x 3 Atlético Sul-Americana



Elias

10/8 Atlético 2 x 1 Fluminense Brasileirão



Patric

9/6 Santos 3 x 1 Atlético Brasileirão



Chará

15/9 Atlético 1 x 3 Internacional Brasileirão



Fábio Santos

17/7 Atlético 2 x 0 Cruzeiro Copa do Brasil



Vinicius

8/9 Botafogo 2 x 1 Atlético Brasileirão



Jair

27/8 La Equidad 1 x 3 Atlético Sul-Americana