Nesta quarta-feira (15), o Atlético aumentou sua coleção de títulos e outras marcas históricas na temporada. Com o triunfo na Arena da Baixada, o Galo se tornou o primeiro clube a conquistar em um mesmo ano a Copa do Brasil e o Brasileirão, emplacando o artilheiro nas duas competições.

Anteriormente, apenas o Cruzeiro havia obtido as duas principais competições do país em uma só temporada, no caso, em 2003. Em nenhuma delas, porém, o goleador foi celeste: o da Copa do Brasil daquele ano foi Nonato, do Bahia, com nove gols; e o da Série A, Dimba, do Goiás, com 31.

Já o Atlético foi além, ganhando as duas taças e com Hulk encerrando os dois torneios como principal artilheiro. Após garantir a premiação com os 19 gols marcados no Brasileirão, ele chegou ao topo também do ranking na competição mata-mata, com sete bolas na rede.

O Vingador, aliás, repete o feito de Gabriel Barbosa na época do Santos. Em 2018, Gabigol foi o goleador da Série A (18 gols) e da Copa do Brasil (quatro gols). A diferença é que Hulk, além das duas artilharias, celebrou os dois títulos.