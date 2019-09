O Atlético conseguiu mais uma vitória na Justiça do Trabalho na ação em que é réu com o jogador Fred, que trocou o clube pelo Cruzeiro em dezembro de 2017, tentando que a discussão da multa de R$ 10 milhões que o Galo cobra dele pela ida para a Toca da Raposa deixe a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), que é ligada à CBF e que já definiu a favor do pedido atleticano.

Nesta segunda-feira (30), o jogador, que já tinha o pedido de retirada do processo da esfera esportiva negado em primeira instância, teve o mandado de segurança encaminhado ao TRT/MG negado por um desembargador do órgão, que manteve a decisão de primeira instância.

Assim, segue valendo a decisão da CNRD, mas Fred pode recorrer ao próprio TRT/MG, sendo que neste caso o mérito será julgado pelo Pleno do órgão.

Nessa disputa, o Atlético briga para que a esfera esportiva julgue se Fred tem de pagar a multa de R$ 10 milhões que o clube colocou na sua rescisão caso ele fosse para o Cruzeiro. O jogador entende que a discussão tem de acontecer na Justiça do Trabalho.

Além dessas duas questões, há ainda outra, pois o Atlético recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, para que ele possa decidir se a questão tem de ser discutida na CNRD ou na Justiça do Trabalho.

Hoje, segundo cálculos por alto, a multa de Fred já estaria em cerca de R$ 13 milhões. Mas este valor pode ter um acréscimo de até 20% caso a questão prossiga na Justiça do Trabalho e o jogador saia perdedor, pois ele teria de pagar as custas processuais.

A reportagem tentou contato com o advogado do jogador Fred no caso, mas não teve as ligações atendidas.