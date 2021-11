O grito ecoado pela Massa “o Galo é o time da virada, o Galo é o time do Amor...” foi atendido pelo Atlético pela sexta vez no Campeonato Brasileiro, neste domingo (28), com os 2 a 1 para cima do Fluminense, no Mineirão, pela 36ª rodada.

Além desse duelo, em outros três confrontos no Gigante da Pampulha o Alvinegro saiu atrás no placar e mesmo assim obteve a vitória: Santos (3 x 1), Cuiabá (2 x 1) e Grêmio (2 x 1). Em todas essas ocasiões, contou com a torcida ao seu lado.

As outras duas viradas se deram fora de casa, diante de Corinthians (2 x 1), Juventude (2 x 1).

O Atlético se aproxima cada vez mais do título. Com 78 pontos, 11 a mais que o Flamengo, pode ser campeão na terça-feira (30), caso o Rubro-Negro não supere o Ceará, no Maracanã.