O Atlético anunciou, no início da tarde desta segunda-feira (1), a contratação de André Lamounier, para o cargo de diretor de comunicação. Conselheiro do alvinegro, agora licenciado, Lamounier é jornalista, tendo passado por vários veículos de imprensa em Belo Horizonte, Brasília e São Paulo.

Esta será a segunda passagem do dirigente pelo clube. Em 2004, André também atuou como diretor de futebol, mas com o trabalho voltado mais para o setor administrativo, sem tanta proximidade com o futebol.

"Chego para fazer parte de um time, cujo objetivo é construir um novo marco na história do Galo e do futebol brasileiro", disse André, às mídias oficiais do Atlético.

André Lamoumier vai substituir Domênico Bhering, demitido em 22 de janeiro, após 20 anos de serviços ao Atlético.

A mudança na chefia da comunicação foi mais uma das promovidas pela nova diretoria do Galo, liderada pelo presidente Sérgio Coelho, que tomou posse no início de janeiro.

Entre as demais alterações no organograma do clube, também está a saída de Alexandre Mattos, que deixou o cargo de diretor de futebol, hoje ocupado por Rodrigo Caetano.