Diego Godín defendia o Cagliari, mas teve divergências com dirigentes e ficou livre para acertar com o Galo

Depois de negociar Junior Alonso com o Krasnodar, da Rússia, o Atlético confirmou o substituto de seu ex-capitão. Nesta quarta-feira (12), o clube alvinegro anunciou a contratação do zagueiro uruguaio Diego Godín, que completará 36 anos em 16 de fevereiro. Ele assinou contrato até 31 de de dezembro de 2022, com possibilidade de extensão.

O capitão da seleção uruguaia estava no Cagliari, da Itália. No entanto, por divergências com Stefano Capozucca, diretor esportivo do clube, Godín retornou ao Uruguai no fim de 2021 e passou a treinar sozinho em seu país. Nesse período, negociou com o Atlético e rescindiu o vínculo com a agremiação italiana.

Na Itália, o defensor já havia jogado pela Inter de Milão, na temporada 2019/20, mas sem grande destaque. Seu momento de maior sucesso no futebol europeu foi enquanto atuou pelo Atlético de Madrid.

Na equipe da capital espanhola, foi campeão de La Liga em 2013/14, conquistou dois títulos da Liga Europa (2011/12 e 2018/19), além de ter levado uma taça da Copa do Rei (2012/13), uma Supercopa da Espanha (2014/15) e três vezes a Supercopa da Uefa (2010/11, 2012/13 e 2018/19).

Pela seleção do Uruguai, Godín disputou três edições da Copa do Mundo, em 2010, 2014 e 2018, e cinco edições da Copa América. Ele foi campeão continental em 2011.

