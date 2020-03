O Atlético já tem novo treinador de goleiros. Nesta quinta-feira (19), o clube alvinegro oficializou a contratação de Rogério Maia, ex-Flamengo e que traz no currículo a medalha de ouro olímpica, conquistada em 2016 pela Seleção Brasileira. Ele será o sucessor do demitido Chiquinho, que estava no clube desde 2012

Formado em Educação Física, Maia nasceu em Porto alegre e iniciou no futebol como goleiro das equipes Taquariense e Encantado Esporte Clube, ambas do Rio Grande Do Sul. Em 1996, ele se tornou preparador de goleiros no Internacional.

No mundo árabe, o novo profissional do Atlético trabalhou nas equipes do Al Ettifaq de Damman e Al Ahli de Jedah. No Brasil, ele acumula passagens por Caixas, Coritiba, Inter, Vitória, Criciúma, Chapecoense e Flamengo.

No Colorado Gaúcho, inclusive, Rogério fazia parte da comissão técnica quando Alisson Becker, atual camisa 1 da Seleção Brasileira e do Liverpool-ING, fez o primeiro jogo na equipe principal.

Histórico de Rogério Maia

1996-2001 SPORT CLUB INTERNACIONAL.

2001-2002 Al ETTIFAK CLUB-DAMMAN-KSA.

2002-2004 SPORT CLUB INTERNACIONAL.

2004-2005 AL AHLI CLUB-JEDAH-KSA.

2005-2006 SER CAXIAS.

2006-2009 SPORT CLUB INTERNACIONAL.

2009-2011 SER CAXIAS.

2011-2012 SELEÇÃO BRASILEIRA SUB-20.

2012 CORITIBA FOOTBALL CLUB.

2013 SPORT CLUB INTERNACIONAL.

2014 CRICIÚMA EC.

2015 CORITIBA FOOTBALL CLUB.

2015-2017 SELEÇÃO BRASILEIRA OLÍMPICA.

2017 ACF CHAPECOENSE.

2018 CR FLAMENGO.

2019 CRICIÚMA EC