O Atlético acertou nesta terça-feira (21) a contratação do novo Diretor das Categorias de Base do clube. Com passagens por Grêmio e São Paulo, José Domingos Chávare Júnior foi o escolhido para a função.

Há mais de 20 anos com pesquisas, estudos, análises e gestão de departamentos profissionais e de formação do futebol brasileiro, Chávare também traz no currículo a experiência em projetos de gerenciamento e reestruturação de departamentos de futebol de base, bem como na função de Assistant International Scout (estatística técnica), que permite a identificação de potencialidades futuras.

Chávare foi observador para clubes internacionais, realizou consultoria para a Juventus (ITA) e, de acordo com a assessoria atleticana, reúne, em vasto banco de dados, informações privilegiadas do aspecto técnico, tático e pessoal de cada atleta.

Jogadores revelados na gestão de Júnior Chávare:

São Paulo: D. Neres (Ajax) e Militão (Porto);

Grêmio: Tetê, Pedro Rocha (Cruzeiro), Arthur (Barcelona), Walace (Hannover), Telles (Porto), W. Borges (Bayern Leverkusen), Jailson (Fenerbahçe), Ramiro (Corinthians) Luan, Pepê e Everton Cebolinha