O Atlético divulgou, no início da noite desta terça-feira (5), o novo número de torcedores garantidos para a partida entre Atlético e Goiás, no Mineirão. Segundo o clube, 30.328 atleticanos estão confirmados para o embate no Gigante da Pampulha até o momento.

No entanto, a grande maioria dos torcedores que comentou a publição nas redes socias do Galo contestou esse número. O questionamento vem justamente no jogo seguinte à partida contra a Chapecoense, no Independência, quando visivelmente a quantidade de torcedores presentes no Horto não foi condizente com o que foi divulgado pelo próprio clube.

Transferindo a partida para o Mineirão e praticando preços populares, a ideia da diretoria era ter casa cheia na partida desta quarta-feira (6). O jogo contra o Goiás é considerado decisivo na luta do Galo contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.