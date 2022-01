O Atlético anunciou neste sábado (1º) o seu primeiro reforço para a temporada 2022. O atacante Ademir, que defendia o América desde 2018, assinou contrato com o Galo até o fim de 2024.

A contratação de Ademir já havia sido antecipada pelo presidente Sérgio Coelho ao longo do último semestre. O clube alvinegro aproveitou que o atacante, de 26 anos, estava perto do fim de contrato com o América para fazer uma oferta. Assim, não foi preciso pagar nenhum valor ao Coelho.

Ademir, de 26 anos, é o primeiro reforço do Galo para a temporada 2022

Em 2021, Ademir foi o principal destaque do time alviverde, com 13 gols marcados em 31 partidas na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele balançou as redes ainda uma vez em cinco jogos no Campeonato Mineiro e duas vezes em duas atuações na Copa do Brasil.

O atacante é uma das três novidades já confirmadas no Atlético para 2022. Além dele, o futuro técnico contará com o zagueiro Vitor Mendes e o volante Guilherme Castilho, que retornam de empréstimo ao Juventude.

O Galo ainda não confirmou quem será seu treinador em 2022. O clube negocia com o português Jorge Jesus desde que Cuca pediu demissão na última terça-feira (28).