O Atlético anunciou, na tarde deste sábado (11), que a TV Galo (canal oficial do clube nas redes sociais) vai transmitir o jogo-treino contra o América. A atividade, que está marcada para a próxima quarta-feira, às 10h, na Cidade do Galo, em Vespasiano, será a oportunidade de as duas equipes mostrarem como está a preparação, após quase quatro meses da última partida oficial.

No anúncio da transmissão, veiculado no site oficial, o Alvinegro afirmou que a decisão de exibir o jogo-treino foi tomada para atender a inúmeros pedidos da torcida.

Em relação ao Galo, será a oportunidade de torcedor ver em ação reforços que foram contratados durante a pandemia do coronavírus, como os volantes Léo Sena e Alan Franco, os zagueiros Bueno e Alonso e os atacantes Keno e Marrony. Como estão em diferentes estágios de condicionamento físico, é possível que nem todos os contratados participem do jogo-treino.

O treinamento servirá como uma espécie de teste para as duas equipes, que vão se enfrentar na retomada do Campeonato Mineiro, no dia 26 de julho. O clássico será válido pela 10ª rodada do Estadual, e ainda não tem local e horário definidos.

Na terceira colocação, com 18 pontos, o Galo precisa pontuar nas duas últimas rodadas da primeira fase para garantir a classificação às semifinais. Já o Coelho, líder do torneio com 21 pontos, está garantido na próxima fase e agora luta para encerrar a primeira parte do torneio na ponta da tabela.