Goleiro titular do Atlético desde setembro de 2020, Everson teve seu contrato renovado pelo clube alvinegro. O novo vínculo do arqueiro, de 31 anos, se encerrará em 31 de dezembro de 2025 e já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O contrato anterior de Everson se encerraria ao fim de 2022.

Dono da camisa 22 do Galo, o goleiro foi o jogador mais presente em partidas do Atlético na campanha do título do Brasileirão de 2021. Ele não esteve em campo apenas na última rodada, diante do Grêmio, quando a equipe alvinegra já havia se sagrado campeã.

Everson esteve também em todos os 10 jogos disputados pelo Atlético até a conquista da Copa do Brasil na última temporada, além de ter participado de todas as partidas do time então comandado por Cuca na Copa Libertadores.

Desde que chegou ao Atlético, em setembro de 2020, o goleiro disputou 96 partidas e sofreu 79 gols, com uma média de 0,82 gol por jogo. Foram 61 vitórias, 20 empates e 15 derrotas.

