O Atlético anunciou na tarde desta quinta-feira (6), a renovação do contrato do goleiro Matheus Mendes até dezembro de 2024. Formado nas categorias de base do Galo, o jovem de 22 anos tinha o vínculo anterior se encerrando no final desta temporada.

Alçado à posição de segundo goleiro após a lesão de Rafael, o arqueiro disputou dois jogos pelo time principal do Alvinegro, ambos pelo Estadual, entrando no decorrer das partidas.

Com a suspensão do titular Everson, Mendes deverá iniciar jogando o segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, diante do Tombense, no próximo sábado, às 16h30, no Mineirão.

O goleiro ganhou maior projeção nos últimos dias justamente no jogo de ida contra o Gavião Carcará, no último sábado, no Independência. Na ocasião, o goleiro foi acionado após Everson ter sido expulso ao cometer um pênalti, e mostrou estrela ao defender a cobrança e o rebote.

Na temporada passada, Matheus Mendes foi emprestado ao CSA. As boas atuações no time alagoano credenciaram o jogador a ser integrado ao elenco do Atlético. em 2021.