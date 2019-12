O primeiro reforço do Atlético para 2020. É com este peso, embasado pelo belo desempenho na Série B do Campeonato Brasileiro, que o lateral-direito Maílton chega ao alvinegro, depois de deixar saudades no torcedor do Operário-PR.

Procurados pela diretoria no final de novembro, o jogador de 21 anos e seu staff escolheram o time mineiro numa carta de possibilidades que envolvia outros clubes das Séries A e B da competição mais importante do país.

Antes do acerto, a cúpula atleticana precisou entrar em contato com o Mirassol, clube paulista que detinha os direitos do promissor "homem da direita", apadrinhado pelo já consagrado zagueiro Miranda, que fez história na Europa e também com a camisa da Seleção Brasileira. Eles são da mesma região do interior paranaense.

Apresentado nesta quinta-feira (12) e já na capital mineira, Maílton fechou contrato com o novo clube até 2022. Natural Paraíso do Norte e radicado em Tamboara, interior do Paraná, ele foi descoberto em um torneio regional de Futsal, quando ainda atuava como segundo atacante. Filho de pais vindos da roça e com uma criação bastante humilde, foi levado para testes no Palmeiras (pelo agente Thierry Omairi), foi aprovado como atacante e, logo no segundo jogo pela equipe sub-17, marcou dois gols no Campeonato Paulista da categoria.

Mudança para a lateral-direita

A mudança de posição, dada pela ausência de um lateral no time sub-20, foi fundamentada por um bom desempenho num torneio internacional; foi quando ele assinou o primeiro contrato profissional com o alviverde.

Após fechar contrato com o Mirassol e jogar o Campeonato Paulista da Série A1 em 2019, Maílton despertou interesse de diversos clubes, sendo emprestado ao Operário para a disputa da Série B.

O bom desempenho e os diversos elogios da mídia e também dos torcedores do clube paranaense, o fizeram ser visto por vários gigantes do futebol brasileiro. No Galo, clube que afirmou ter aceito o convite sem pensar duas vezes, brigará por posição com Patric e Guga. Contudo, há a possibilidade de que um deles seja negociado na próxima temporada.

Maílton Sá

Nascimento: 31/05/1998

Posição: Lateral Direito

Altura: 1,69m

Peso: 69Kg

Pé: Direito/Destro

Clube Atual: Atlético Mineiro (Galo)