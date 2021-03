Atlético aparece em Top 10 de clubes sul-americanos com melhor desempenho na última década (2011-20)

Em processo de fortalecimento do clube, dentro e fora das quatro linhas, o Atlético já ganha destaque no cenário da América do Sul. De acordo com o ranking publicado pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS), o Alvinegro está no TOP 10 no quesito 'desempenho esportivo' na última década (2011-20).

As equipes são pontuadas a cada jogo disputado, e cada competição tem peso diferente. A Copa Libertadores, torneio mais cobiçado da América, é o que mais vale.

O Grêmio ocupa o topo da tabela, com 1.895 pontos. O time comandado pelo técnico Renato Portalutppi é seguido por Atlético Nacional, da Colombia (1.853), River Plate (1.749) e Boca Juniors, da Argentina (1.708), Libertad, do Paraguai (1696,5), e por Flamengo (1590), Corinthians (1577) e Santa Fé, da Colômbia (1575). O Galo aparece em seguida, com 1.539 pontos. O Palmeiras fecha o Top 10.

