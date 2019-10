Para enfrentar o segundo melhor ataque do Brasileirão - o Palmeiras vem de cinco vitórias e um empate em seis jogos -, o técnico Rodrigo Santana vai mudar o esquema de jogo para a partida deste domingo (6), em São Paulo.

O Atlético entrará em campo com um time mais precavido, com três zagueiros - Igor Rabello, Leo Silva e Maidana. Havia a dúvida sobre a participação de Réver, que sente desconforto na panturrilha, mas ele não foi relacionado para a viagem.

O Atlético precisa da vitória para sair da incômoda sequência de sete derrotas e uma vitória em oito jogos. Com 30 pontos, está na 10ª posição, sete atrás do Bahia, que ocupa o sexto lugar na tabela.

Às 16h deste domingo, no Allianz Parque, o time comandado por Rodrigo Santana quer dar uma resposta também ao torcedor, pois os próximos confrontos não serão nada fáceis: Flamengo, no Maracanã, e Grêmio, no Independência.

"A gente tá focado para chegar lá e sair com a vitória. Com jogos quarta e domingo, não temos muito tempo para acertar as coisas no treinamento. Mas sabemos que o que a gente está fazendo não está adiantando. Estamos levando gol no fim do jogo. Precisamos nos cuidar mais, melhorar a parte defensiva", avalia o zagueiro Igor Rabello.

Palmeiras

O Porco está na segunda posição da tabela, com 46 pontos, apenas três atrás do líder Flamengo. O time de Mano Menezes entra em campo neste domingo sem o líder à beira do campo. Mano cumpre suspensão por ter levado cartão amarelo no jogo contra o Internacional. Sidnei Lobo comandará o Verdão.

FICHA DO JOGO

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Lucas Lima); Dudu, Willian e Luiz Adriano (Borja ou Deyverson).

Técnico: Sidnei Lobo

ATLÉTICO

Cleiton; Guga, Maidana, Léo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; Nathan, Elias, Otero e Luan; Di Santo.

Técnico: Rodrigo Santana

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Allianz Parque

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rafael Traci, auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Alex dos Santos, todos de Santa Catarina

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

TRANSMISSÃO: TV Globo e Premiere