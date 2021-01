A chegada de Rodrigo Caetano, substituto de Alexandre Mattos como diretor-executivo do Atlético, foi repercutida nesta quinta-feira (7), durante a entrevista coletiva remota com o lateral-esquerdo Guilherme Arana.

Para o lateral-esquerdo, o novo funcionário do Galo chega com status positivo e com o aval de profissionais do mundo da bola.

“É um nome muito forte no mercado. Perguntei ao Réver, que já trabalhou com ele e falou muito bem. Não o conheço pessoalmente, porém desejo toda a sorte. Que ele possa fazer um excelente trabalho e nos ajudar aqui”, destacou Arana.

Com os tropeços de São Paulo e Flamengo, que foram derrotados por Redbull Bragantino e Fluminense, respectivamente, Arana vê o Galo na obrigação de derrotar o time de Bragança na próxima segunda (11), em duelo fora de casa.

"Aconteceram tropeços dos nossos adversários, mas temos que manter o foco. De nada vai adiantar esses resultados que escaparam deles e a gente voltar a perder pontos. Temos que fazer por merecer e esquecer o restante dos times. Todos os jogos são difíceis e sabemos que times da parte de baixo da tabela podem vencer qualquer confronto", comentou o jogador.

"Temos que entrar pra fazer nosso jogo sem preocupar com outros resultados. Nossa concentração precisa ser total em busca dos três pontos. É um jogo que pode ser um divisor de águas e queremos aproveitar bem esta chance que temos", finalizou.