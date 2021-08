Em suas redes sociais, o Atlético informou o resultado de uma ação de solidariedade. O clube arrecadou R$ 6.963,00 no leilão de quatro camisas autografadas.

Os uniformes foram utilizados pelo lateral-direito Mariano, o zagueiro Alonso, o lateral-esquerdo Dodô e o volante Tchê Tchê no empate sem gols com o Boca Juniors, na partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, no Mineirão.

O valor líquido obtido será revertido para ações do Instituto Galo.