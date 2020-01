O lateral-direito Guga, que chegou a ser oferecido por agentes ao Flamengo, não sairá do Atlético no início da temporada com destino ao time rubro-negro. Apesar de ter entrado no radar do atual campeão brasileiro e da Libertadores, o jogador seguirá na Cidade do Galo, já que a proposta recebida não chegou perto das pretensões da diretoria.

Conforme apurou a reportagem do Hoje em Dia, a oferta inicial dos cariocas, passou longe dos R$ 5 milhões de Euros (cerca de R$ 20,5 milhões), valor mínimo para que o Galo inicie tratativas. A intenção do Flamengo era adquirir 50% dos direitos econômicos de Guga, por isso o lance tão aquém.

Contratado no início do ano passado junto ao Avaí, por aproximadamente 8 milhões de Reais, valor que deu ao Atlético 75% dos direitos do lateral, Guga provavelmente integrará a Seleção Brasileira nos Jogos do Japão. Ele, inclusive, deve ser o titular do time Canarinho, comandado por Jardine, no Pré-Olímpico.

Aguardando valorizá-lo, principalmente para o mercado europeu, a diretoria atleticana adotou a estratégia de mantê-lo no grupo, pelo menos, até o meio do ano. A venda de Yimmi Chará, por 6,5 milhões de dólares, deu fôlego ao caixa e força para o Atlético segurar algumas peças.

Com a camisa atleticana, Guga fez 36 partidas, mas ainda não balançou a rede.