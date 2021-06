Foram poucos lances de primor técnico e escassas jogadas bem trabalhadas. Mas precisou de apenas uma investida iniciada por Hulk, de coautoria de Hyoran e que terminou com gol de Jair para o Atlético levar a melhor em cima do São Paulo, por 1 a 0, neste domingo (13) e, com isso, alcançar sua primeira vitória no Mineirão neste Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Alvinegro chegou a seis pontos na competição, abrindo cinco de vantagem sobre o Tricolor, um dos concorrentes do Galo ao título do torneio nacional.

O time mineiro volta suas atenções para o duelo com o Internacional, na próxima quarta-feira (16), às 19h, no Beira-Rio, pela quarta rodada da Série A.

O jogo

Taticamente, o Atlético fez uma partida consistente em grande parte do primeiro tempo, dando poucos espaços ao São Paulo. E ainda contou com a sorte em momentos em que o Tricolor tinha a chance do arremate.

Ofensivamente, o Alvinegro construiu suas principais investidas com Hulk. E foi dos pés do Vingador que se iniciou a jogada do gol. O atacante carregou bem a bola e acionou Hyoran, que encontrou Jair na área para abrir o placar.

A segunda etapa reservou alguns capítulos de emoção, mas em termos técnicos não foi uma partida bonita de se ver. As duas equipes deixaram muito a desejar em vários aspectos. Melhor para o Galo, que fez valer o primeiro tempo e levou a melhor neste clássico nacional.

No Gigante

Esta foi a primeira vitória do Atlético no Mineirão no Campeonato Brasileiro. Na estreia, no mesmo estádio, o time perdeu para o Fortaleza, por 2 a 1, de virada. No jogo seguinte, na Ilha do Retiro, o Alvinegro superou o Sport, por 1 a 0.

A FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 1

Everson; Guga (Mariano), Igor Rabello, Réver e Arana; Allan e Jair (Nathan); Hyoran (Marrony), Nacho e Keno (Echaporã); Hulk. Técnico: Cuca

SÃO PAULO 0

Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda (Igor Vinícius) e Léo; Rigoni, Rodrigo Nestor (Igor Gomes), Liziero, Gabriel Sara (Galeano) e Reinaldo; Luciano (Eder) e Pablo (Rojas). Técnico: Crespo

DATA: 13 de junho de 2021 (domingo)

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Michael Stanislaum todos do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

CARTÃO AMARELO: Bruno Alves (São Paulo)

GOL: Jair aos 16 minutos do primeiro tempo