O Atlético segue sem grande fase no Campeonato Brasileiro sub-20. Jogando no estádio das Alterosas, em Belo Horizonte, o Galinho venceu o Santos por 1 a 0, nesta segunda-feira (16), pela 12ª rodada, e chegou ao quinto triunfo consecutivo na competição.

A equipe comandada pelo técnico Marcos Valadares chegou ao triunfo com um gol do meio-campo Gabriel Santos, aos 18 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Alvinegro das Minas Gerais chegou aos 25 pontos, se mantendo na segunda colocação do torneio, com três pontos a menos do que o líder Corinthians.

Na próxima rodada, o Atlético vai encarar o Bahia, no próximo domingo, às 15h, no Centro Esportivo Praia do Forte, em Salvador.