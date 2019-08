O Atlético não tem surpresas para encarar o Athletico-PR neste sábado, às 19h, na Arena da Baixada, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Do time considerado titular, não enfrentam o Furacão apenas o lateral-direito Patric, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Jair, com desgaste muscular, e o centroavante Ricardo Oliveira, poupado. Guga, Ramón Martínez e Papagaio são os substituos, respectivamente.

Buscando a vice-liderança do Brasileirão, que pode ser alcançada neste sábado, o quarto colocado Galo para isso precisa vencer o Athletico-PR e contar pelo menos com empates de Flamengo e Palmeiras, que ocupam a terceira e segunda posições, respectivamente.

O rubro-negro carioca faz o clássico contra o Vasco, às 19h, no Mané Garrincha, em Brasília. Mais tarde, às 21h, a equipe paulista encara o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. As duas partidas serão disputadas neste sábado.

Após o jogo contra o Furacão, o Galo passa a viver a Copa Sul-Americana, pois na próxima terça-feira (20), recebe o La Equidad, da Colômbia, às 21h30, no Independência, na partida de ida das quartas de final da competição internacional. A volta será semana que vem, na capital colombiana, mas antes, no próximo sábado (24), o Atlético volta a campo pela Série A, recebendo o Bahia, às 11h, no Independência.