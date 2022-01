A manutenção de grande parte do elenco do triplete alvinegro de 2021 (campeão do Estadual, do Brasileiro e da Copa do Brasil) e a vinda de reforços, como o xerife uruguaio Diego Godín e o endiabrado Ademir, credenciam o Atlético como favorito a levantar a taça do Mineiro deste ano. Isso tudo no campo da teoria. Mas é com esse “know-how” que o Galo tentará ser tricampeão em sequência da competição pela terceira vez em sua história, o que o tornaria também o primeiro do século XXI a emplacar três títulos consecutivos do torneio.

Apenas quatro clubes faturaram três títulos de forma consecutiva no Estadual, sendo que dois o fizeram em mais de uma ocasião. América e Villa Nova chegaram ao tri uma vez, cada; o Atlético emplacou essa série em duas oportunidades; e o Cruzeiro cravou o feito em seis (confira a lista completa mais abaixo).

As trincas do Galo se deram de 1952 a 1954 (completou cinco títulos consecutivos em 1956) e de 1978 a 1980 (chegou a seis seguidos em 1983). Depois disso, o Alvinegro emplacou o bi em sequência em cinco situações: 1985 e 1986; 1988 e 1989; 1999 e 2000; 2012 e 2013; e 2020 e 2021.

Essa mais recente série vitoriosa do Atlético pode ser estendida em 2022. Caso isso ocorram o clube será o primeiro a conquistar um tricampeonato mineiro no século XXI.

O início

Nessa segunda-feira, os jogadores do Atlético iniciaram os treinos da pré-temporada, na Cidade do Galo, visando às cinco competições que o time terá na temporada. Além do Campeonato Mineiro, a equipe vai disputar a Supercopa do Brasil, o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil.

O primeiro desafio do Alvinegro será diante do Villa Nova, no dia 26 de janeiro, no Castor Cifuentes, na estreia das duas agremiações no Estadual.

Confira os tricampeonatos em sequência da história do Mineiro

América

1916, 1917 e 1918 (série de títulos vai até 1925, com decacampeonato)

Villa Nova

1932, 1933 e 1934 (série de títulos vai até 1935, com o tetracampeonato)

Atlético

1952, 1953 e 1954 (série de títulos vai até 1956, com o pentacampeonato)

1978, 1979 e 1980 (série de títulos vai até 1983, com o hexacampeonato)

Cruzeiro

1928, 1929 e 1930 (como Palestra Itália)

1943, 1944 e 1945

1959, 1960 e 1961

1965, 1966 e 1967 (série de títulos vai até 1969, com o pentacampeonato)

1972, 1973 e 1974 (série de títulos vai até 1975, com o tetracampeonato)

1996, 1997 e 1998