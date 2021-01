A 31ª rodada da Série A 2020 é uma das mais importantes da história dos pontos corridos. Com os seis primeiros colocados se enfrentando, numa competição marcada pelo equilíbrio, ela é decisiva. Nesta quarta-feira (20), jogam Grêmio (6º) x Atlético (3º), às 19h15, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e São Paulo (1º) x Internacional (2º), às 21h30, no Morumbi, na capital paulista. Na quinta-feira (21), se enfrentam Flamengo (4º) e Palmeiras (5º), às 19h, no Mané Garrincha, em Brasília.

O capitão Réver destaca o caráter decisivo da partida que o Atlético disputa com o Grêmio, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

“Nós sabemos da importância que tomou essa rodada, pelo fato de todos ali do G-6 se enfrentarem, então é uma rodada que pode dar indícios de quem realmente vai estar brigando pelo título. A gente tem um jogo muito difícil, diante da equipe do Grêmio, fora de casa. Acredito que tem tudo para ser um grande jogo. Que nós tenhamos a capacidade e competência de ir lá e buscar esses três pontos”. A análise do zagueiro Réver evidencia o que representa a 31ª rodada na corrida pela taça.

No caso específico do Atlético, o clube só pode subir uma posição, tomando a vice-liderança do Internacional, ou perder uma, com o Flamengo lhe “roubando” o terceiro lugar.

Mas pelo equilíbrio da competição, o integrante do G-6 que vencer sua partida nesta 31ª rodada conquistará bem mais que três pontos, pois estará barrando um concorrente direto.

No caso específico do Grêmio x Atlético, isso está evidente. Vencendo, o Galo praticamente tira o tricolor gaúcho da briga pelo título, pois ele terá sua distância para os primeiros colocados aumentada.

Por outro lado, com os três pontos na noite desta quarta-feira, a equipe de Renato Gaúcho iguala a campanha atleticana, sendo superado apenas no número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate.

Cada vez mais é derrubada a tese de que os pontos corridos não têm decisão. Três serão disputadas na noite desta quarta-feira, pela 31ª rodada.

A FICHA DO JOGO

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues (Geromel), Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan (Maicon), Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi

ATLÉTICO

Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Hyroan; Keno, Savarino e Vargas. Técnico: Jorge Sampaoli

DATA: 20 de janeiro de 2021

MOTIVO: 31ª rodada da série a do Campeonato Brasileiro

HORÁRIO: 19h15

ESTÁDIO: Arena do Grêmio

CIDADE: Porto Alegre

ARBITRAGEM: Raphael Claus, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Alex Ang Ribeiro; todos de São Paulo

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

TRANSMISSÃO: SporTV e Premiere