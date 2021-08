Pela terceira vez em sua história, o Atlético está classificado para uma semifinal de Copa Libertadores. O novo feito se deu nesta quarta-feira (18), com os 3 a 0 sobre o River Plate, no Mineirão, no reencontro da equipe alvinegra com a Massa, após um ano e meio.

O time mineiro já havia jogado as semi do torneio em 1978 e 2013. Na primeira vez, caiu em um triangular com os Millonarios e o Boca Juniors e acabou vendo os xeneizes avançando à final.

Na segunda ocasião, após o "milagre de são Victor do Horto", contra o Tijuana, do México, nas quartas de final, pegou o Newell's Old Boys, da Argentina, e levou a melhor na disputa de pênaltis, depois de derrota e vitória por 2 a 0, em Rosario e em BH, respectivamente. Na decisão, ganhou do Olimpia, também nas penalidades e levantou seu, até então, único caneco da Liberta.

Já nesta edição, na terceira classificação do Atlético nas semifinais da competição, o adversário será o Palmeiras, em um duelo inédito pela Libertadores.

Segundo dados do Galo Digital, foram 58 partidas entre os clubes, nenhuma pela competição sul-americana. São 30 vitórias alvinegras, 16 empates e 39 triunfos alviverdes.

No mais recente encontro entre as duas equipes, o Galo venceu por 2 a 0, no Gigante da Pampulha, pelo Brasileirão, colocando cinco pontos de vantagem sobre o vice-líder, justamente o Porco.

