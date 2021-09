Com a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, nesta quarta-feira (15), pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Atlético está a apenas uma bola na rede de seu 200º gol na história do Novo Mineirão.

O tento anotado por Hulk neste duelo com o Tricolor foi o de número 199 do Galo no Gigante da Pampulha repaginado, ou seja, desde 2013, quando o estádio foi reaberto após reformas.

O 200º gol pode acontecer no próximo sábado (18), no jogo diante do Sport, às 19h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Atlético no Novo Mineirão

107 jogos

65 vitórias

22 empates

20 derrotas

199 gols marcados

95 gols sofridos

Gols por temporada

2013

Gols: 7

Jogos: 5

Média de gols por jogo: 1,4

2014

Gols: 16

Jogos: 6

Média de gols por jogo: 2,67

2015

Gols: 13

Jogos: 9

Média de gols por jogo: 1,4

2016

Gols: 28

Jogos: 12

Média de gols por jogo: 2,3

2017

Gols: 9

Jogos: 8

Média de gols por jogo: 1,12

2018

Gols: 0

Jogos: 2

Média de gols por jogo: -

2019

Gols: 22

Jogos: 15

Média de gols por jogo: 1,46

2020

Gols: 53

Jogos: 25

Média de gols por jogo: 2,12

2021

Gols: 51

Jogos: 25

Média de gols por jogo: 2,04

