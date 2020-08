A vitória do Atlético por 2 a 1 sobre o América neste domingo (2), na partida de ida das semifinais do Campeonato Mineiro, foi o 16º jogo disputado pelo alvinegro nesta temporada. Ao todo, foram 8 vitórias, 6 empates e 2 derrotas em 2020.



Desde a chegada do técnico argentino Jorge Sampaoli, foram quatro duelos disputados, com três vitórias e um empate. Destaque desta nova "Era", o meia Nathan se tornou, de quebra, o artilheiro do Galo no ano. Com três tentos marcados nos últimos três duelos, ele lidera a lista ao lado de Franco Di Santo, que se transferiu para o San Lorenzo, da Argentina.

Confira:

3 GOLS

Nathan

Di Santo (atualmente no San Lorenzo-ARG)



2 GOLS

Fábio Santos

Gabriel

Arana

Igor Rabello

Otero

Savarino

1 GOL

Jair

Bruno Silva

Hyoran

Maílton

Marquinhos

Ricardo Oliveira

CONTRA

Pedro Rosa (Patrocinense)

Weslei (Boa Esporte)