Ao bater o Corinthians, de virada, por 2 a 1, o Atlético chegou à sua quinta vitória seguida no Brasileirão e encostou no líder Palmeiras. Assim como o Verdão, o Alvinegro tem 25 pontos e oito vitórias e só aparece em segundo lugar porque perde no saldo de gols: nove a seis para o Porco, que enfrenta o Atlético-GO, em Goiânia, neste domingo (18).

Antes de levar a melhor em cima do Timão, o Galo vinha de triunfos diante do Dragão (4 a 1), do Cuiabá (1 a 0), do Flamengo (2 a 1) e do América (1 a 0). Foi também a quarta vitória consecutiva do time mineiro em partidas contra o Corinthians.

Ao fim do duelo desse sábado, Hulk ressaltava a força do elenco e a alegria por voltar a marcar gol, após dez embates sem tento do Vingador.

"Feliz por voltar a fazer gols e ajudar meu time, que é o mais importante. Estava feliz pelos resultados que a gente vinha conquistando. Claro que queria fazer gol, porque a cobrança é grande. Independentemente dos gols hoje (sábado), o que vale é a entrega de todo mundo. Não vai ter jogo fácil. Quero parabenizar a todos”, afirmou o atacante.

Ele também ressaltou a importância do comandante do Galo. “O Cuca já trabalhou antes no Atlético, fez história e ganhou títulos importantes. E ele sabe que o Atlético é isso. Lutar até o fim e não desistir. Começamos perdendo e vamos retornar para casa com esse resultado importante”, disse.

O Atlético volta suas atenções para o duelo desta terça-feira (20) com o Boca Juniors, no Mineirão, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.