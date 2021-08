O Atlético vem emplacando uma sequência para lá de positiva na temporada. Com os 2 a 0 sobre o Athletico-PR, neste domingo (1), no Mineirão, pela 14ª rodada do Brasileiro, o Galo chegou a dez partidas consecutivas de invencibilidade.

Considerando apenas jogos válidos pela Série A, são sete triunfos seguidos, o que fizeram o Alvinegro encostar no líder Palmeiras. Agora, o Galo tem 31 pontos, um a menos que Porco.

Nesse período, o time mineiro obteve vitórias em cima de Atlético-GO (4 x 1), Cuiabá (1 x 0), Flamengo (2 x 1), América (1 x 0), Corinthians (2 x 1), Bahia (3 x 0) e Athletico-PR (2 x 0), pela Série A, e o tricolor baiano (2 x 0), pela Copa do Brasil, e dois empates em 0 a 0 com o Boca Juniors, nas oitavas de final da Libertadores.

O próximo compromisso do Atlético será diante do Bahia, na quarta-feira (4), às 21h30, no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, o Galo volta a campo no domingo que vem (8), às 16h, diante do Juventude, no Alfredo Jaconi.