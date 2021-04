O empate desta quarta-feira (21) com o La Guaira, na Venezuela, foi o sexto do Atlético em estreias de Copa Libertadores. A última vez que o time triunfou na primeira partida de uma edição do torneio se deu em 2016, quando bateu o Melgar, por 2 a 1.

Depois disso, nas vezes em que debutou no torneio, empatou com o Godoy Cruz em 2017, com o Danubio em 2019 e agora com o La Guaira. O Alvinegro não participou das competições de 2018 e 2020.

No retrospecto geral, são quatro vitórias, seis empates e uma derrota em estreias na Libertadores.

Confira abaixo como foram as estreias do Galo na competição

1972

30/1 - Atlético 2 x 2 São Paulo - Mineirão

1978

15/3 - Atlético 1 x 1 São Paulo - Mineirão

1981

3/7 - Atlético 2 x 2 Flamengo - Mineirão

2000

17/2 - Atlético 1 x 0 Bolívar - Mineirão

2013

13/2 - Atlético 2 x 1 São Paulo - Independência

2014

11/2 - Zamora 0 x 1 Atlético - Agustín Tovar

2015

18/2 - Colo-Colo 2 x 0 Atlético - Mon. David Arellano

2016

17/2 - Melgar 1 x 2 Atlético - Monumental de la Unsa

2017

8/3 - Godoy Cruz 1 x 1 Atlético - Malvinas Argentinas

2019

5/2 – Danubio 2 x 2 Atlético - Luis Franzini

2021

21/4 - La Guaira 1 x 1 Atlético - Olímpico de Caracas