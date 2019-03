A rivalidade entre Atlético e Cruzeiro ganha mais um capítulo nesta quarta-feira (6), quando o Galo estreia na fase de grupos da Copa Libertadores recebendo o Cerro Porteño, do Paraguai, às 19h15, no Mineirão.

Sem jogar no Gigante da Pampulha como mandante há um ano e meio, o Atlético volta ao estádio nesta quarta-feira, pois fechou um pacote com a administração da arena para jogar lá a fase de grupos da Copa Libertadores e o clássico do próximo dia 17, contra o América, pela penúltima rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro.

No início da tarde desta quarta-feira, ainda com os portões do estádio fechados ao público, funcionáriosdo Atlético colocaram na parte central, onde fica o setor vermelho inferior, uma faixa com a frase: "O Mineirão é nosso". Não há escudo do Atlético e a única referência ao clube é a cor preta de fundo, com as lestras brancas.

De toda forma, a provocação acirrará ainda mais a rivalidade entre os dois clubes, pois em seus jogos no Gigante da Pampulha, o Cruzeiro coloca no mesmo ligar uma faixa com a frase: "Toca da Raposa 3".

Segundo a assessoria da Minas Arena, a Conmebol vetou a placa Estádio Mineirão, que fica no local, e o Atlético optou por cobrí-la com essa faixa. Na vistoria de segunda-feira, a entidade proibiu ainda algumas publicidades, que também serão cobertas. Até a frase "deixaelatrabalhar a Conmebol queria que não estivesse visível, mas recuou da decisão.

As faixas que são expostas pelas torcidas precisam ser mostradas à Conembol antes pelo clube mandante. E essa faixa "O Mineirão é nosso" foi mostrada pelo Atlético e aprovada pela Conmebol.