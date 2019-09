Voltar a vencer. Este, mais do que nunca, é o lema do Atlético para o duelo com o Avaí, hoje, às 20h, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, no encerramento da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de cinco derrotas consecutivas no torneio, o Galo precisa do triunfo para voltar a se aproximar do G-6, que garante vaga na próxima Copa Libertadores.

Para o duelo com o time catarinense, o técnico Rodrigo Santana deve mandar a campo um time alternativo, poupando a maioria dos titulares para segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Colón, na quinta-feira, no Mineirão.

Mesmo sem a divulgação da lista de relacionados, como de praxe, é certo que alguns jogadores importantes na equipe comandada por Santana embarcaram para Santa Catarina. Entre eles estão o goleiro Cleiton, o zagueiro Igor Rabello e o meia Cazares, que apareceram em um registro divulgado nas redes oficiais do Atlético, no aeroporto de Confins.

“Está viajando um grupo muito ligado em buscar ponto fora de casa. E ao mesmo tempo vai ficar mais uma parte do grupo trabalhando forte, porque a gente sabe da decisão de quinta-feira”, disse Santana em entrevista à TV Galo, antes da viagem.

O comandante alvinegro fez questão de reforçar a importância de o alvinegro se recuperar no torneio, e manteve o mistério em relação a formação que vai iniciar jogando na Ressacada. “O grupo está muito consciente que precisa somar no Brasileiro. O returno inicia agora, é um jogo importante fora de casa. A gente vai deixar para o vestiário a escalação”, finalizou.

Com os resultados da rodada até o momento, o Galo caiu para a 10ª posição da tabela, com 27 pontos. Um triunfo sobre o Avaí faz com que o Atlético recupere a 9ª posição, e mantenha a diferença para o São Paulo, que fecha o G-6, em cinco pontos.