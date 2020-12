O perfil oficial do Atlético no Twitter comemorou, repostando um vídeo de um torcedor mandando “aquele abraço” para a torcida do Flamengo no ritmo da música de Gilberto Gil. O meia argentino Zaracho também fez festa, mas tem motivo para isso, pois o clube onde foi revelado alcançou uma façanha no Maracanã, mas a análise fria da eliminação do rubro-negro carioca ainda nas oitavas de final da Copa Libertadores, na noite desta terça-feira (1), diante do Racing, da Argentina, nos pênaltis, indica uma concorrência ainda mais forte para o Galo na luta pelo título da Série.

Atlético retwittou vídeo de torcedor que sempre brinca, principalmente, com os fracassos do Cruzeiro em 2020, mas que na noite da última terça-feira tirou uma "casquinha" do eliminado Flamengo

Claro que a reação oficial alvinegra é explicada pela grande rivalidade de mais de 40 anos entre os dois clube, mas por outro lado, os flamenguistas, que têm o melhor grupo de jogadores do futebol brasileiro, embora isso ainda não seja uma realidade em campo, passam a ter agora, até o final da temporada, em 24 de fevereiro de 2021, apenas o Brasileirão como competição a ser disputada, mesma situação enfrentada pela equipe de Jorge Sampaoli.

Antes, os cariocas já tinham caído nas quartas de final da Copa do Brasil, com duas derrotas diante do São Paulo, atual vice-líder da Série A, mas que pode assumir a liderança nesta quinta-feira (3). Para isso, terá de derrotar o lanterna Goiás, em jogo adiado da primeira rodada, por causa do surto de Covid-19 no time goiano. O jogo será às 19h, no Estádio da Serrinha, em Goiânia.

Após a eliminação diante do Racing, o jogador do Flamengo a falar em entrevista coletiva foi o experiente Diego, reserva, mas um dos líderes do grupo. “Não temos outra alternativa a não ser seguir em frente, temos o Brasileiro pela frente, queremos buscar as vitórias e o título, e confio que isso vai acontecer”, afirmou o camisa 10 rubro-negro.

O retrospecto sob o comando de Rogério Ceni neste início de trabalho do treinador no clube aparece como uma barreira. Já são duas eliminações em copas e apenas uma vitória em seis partidas, e sobre o Coritiba, que integra a zona de rebaixamento do Brasileirão, em jogo disputado no Maracanã.

Matemática

Apesar de estar longe de apresentar o futebol de 2019, quando era comandado pelo português Jorge Jesus, o Flamengo vai se mantendo na ponta da classificação do Campeonato Brasileiro. Atualmente é o terceiro colocado, com 39 pontos, três a menos que o Atlético, que tem um jogo a mais.

Apesar de um grupo de jogadores com vários craques, como Bruno Henrique, o Flamengo não conseguiu ainda convencer com um bom futebol na temporada 2020

O jogo atrasado do Flamengo é diante do Grêmio, em Porto Alegre, e não foi disputado no último sábado (28), porque o tricolor gaúcho enfrentou o Goiás, na última segunda-feira (30), em partida adiada da sexta rodada.

No próximo sábado, o time de Rogério Ceni volta a campo. Faz o clássico carioca contra o ice-lanterna Botafogo, às 17h, no Engenhão, no Rio de Janeiro. E tem como desafio passar a fazer valer o que disse o meia Diego na entrevista ainda no Maracanã, após a queda na Libertadores.

Num campeonato por pontos corridos, além de preocupar com seu jogo, o time tem de estar de olho também nos confrontos dos seus rivais nas várias brigas da competição. E o Atlético, com certeza, estará mais ligado que nunca no Flamengo a partir de agora.