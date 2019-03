O Atlético confirmou, no início da noite dessa sexta-feira (8), a contratação do atacante Geuvânio. O jogador chega sem custos ao Galo, após rescindir com o Tianjin Quanjian, da China.

O vínculo de Geuvânio com o clube alvinegro vai até dezembro de 2019, com a opção de renovação por mais um ano.

Aos 26 anos, o jogador atuou no Flamengo nas duas últimas temporadas, emprestado pelo Tianjiin. No time carioca, o jogador teve pouco brilho, marcando apenas três gols, nas 41 partidas que disputou com a camisa rubro-negra.

O melhor momento do jogador foi no Santos, onde foi revelado. Em 2015, inclusive, fez parceria com Ricardo Oliveira, atual camisa 9 do Galo, na campanha que levou o Peixe ao vice-campeonato da Copa do Brasil. O destaque pelo time santista rendeu uma transferência para o clube chinês por cerca de R$50 milhões.

Carência

Geuvânio chegar para ajudar a suprir a carência de jogadores de velocidade no elenco atleticano. Com a lesão muscular de Maicon Bolt, que deve desfalcar o time em mais algumas semanas, o técnico Levir Culpi conta apenas com Luan e Chará, que não vive boa fase, para compor o time considerado ideal, que disputa a Copa Libertadores.

O atacante pode ser inscrito de imediato no Campeonato Mineiro. Já na competição continental, Geuvânio só estará apto a partir das oitavas de final, caso o Galo passe pela fase de grupos do torneio.