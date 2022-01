Antonio 'El Turco' Mohamed substitui Cuca, que pediu demissão do Atlético em 28 de dezembro

O diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, confirmou, nesta quinta-feira (13), a contratação do técnico argentino Antonio “El Turco” Mohamed. O novo comandante chega a BH no domingo (16) e iniciará a pré-temporada do Galo na próxima segunda-feira (17).

"Ontem à noite (quarta-feira,12), assinamos o contrato", afirmou. "Em consenso, como são as decisões do colegiado, contratamos por um ano, com possibilidade de permanência por um ano o Antonio Mohamed", complementou.

Mohamed e sua comissão técnica chegam ao Galo após o técnico Cuca pedir demissão, no dia 28 de dezembro de 2021, alegando problemas familiares. Antes de o clube “bater o martelo” com o argentino, três nomes foram cotados, sem sucesso: Jorge Jesus, Carlos Carvalhal e Eduardo Berizzo.

Trajetória de "El Turco" Mohamed

“El Turco”, como é chamado, tem 51 anos e passagens marcantes pelo futebol mexicano. Seu último trabalho à frente de um clube foi com o Monterrey, ciclo que se encerrou no dia 25 de novembro de 2020, quando pediu demissão depois da eliminação na repescagem do Torneio Apertura.

Quando o assunto são títulos, em duas passagens pelo Monterrey, Mohamed conquistou três: em 2017 e 2020, levou a Copa Mexicana; em 2019, foi a vez de ser campeão da Liga Mexicana.

Também se sagrou campeão do Torneio Apertura em 2012, com o Tijuana. Detém outro título nacional com o América, do México, em 2014.

Além dos títulos nacionais, o treinador conquistou a Copa Sul-Americana à frente do Independiente, da Argentina, em 2010.

Em competições internacionais, o técnico tem ainda um terceiro lugar no Mundial de Clubes da Fifa de 2019. Na semifinal, o Monterrey, sob seu comando, caiu diante do Liverpool, da Inglaterra, por 2 a 1, ao sofrer um gol de Roberto Firmino aos 46 minutos do segundo tempo.

