O Atlético anunciou, nessa quarta-feira (28), o acerto com mais um patrocinador para o restante da temporada.

A marca portuguesa Azeite Royal vai ser estampada no calção dos jogadores, entre outras contrapartidas.

O acerto vale até o final da temporada, com a possibilidade de renovação. O clube não divulgou os valores do negócio.

A marca já vai estar presente nos uniformes dos atletas no duelo com o Corinthians, que vai ser disputado no próximo domingo (1), às 19h, no Itaquerão, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“O Atlético está trazendo o Azeite Royal para o mercado de Minas Gerais. É mais um patrocinador muito importante que chega ao nosso clube e, com a força do torcedor Atleticano, podemos contribuir muito para a ativação da marca”, comentou Pedro Melo, gerente de patrocínios do Atlético, ao site oficial do Alvinegro.

Nova parceira do Galo, o Azeite Royal também estampa os uniformes de Vasco, Fluminense e Botafogo.