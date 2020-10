O Atlético confirmou na noite desta terça-feira (27) a saída de Gustavo Blanco. O volante, que já vinha sendo alvo de interesse do Goiás, vai defender as cores do Esmeraldino, por empréstimo, até o dia 28 de fevereiro do ano que vem. Ou seja, ficará até o fim do Campeonato Brasileiro.

No último dia 10, foi noticiado que a negociação envolvendo os clubes estava bem adiantada, faltando detalhes para baterem o martelo. Embora tenha havido uma certa demora, enfim o acordo se concretizou.

Blanco chegou ao Atlético em 2017, após passagens por América e Bahia. Pelo time alvinegro, disputou 36 partidas e balançou as redes uma vez.

O volante, porém, convive com graves lesões desde meados de 2018. Só para se ter uma ideia, a última vez que participou de um jogo oficial foi no dia 13 de junho daquele ano, na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, no Independência.

O curioso é que a ida de Blanco diminui ainda mais um quadro de poucos volantes do Atlético dentro de seu elenco profissional. Agora, o clube passa a ter apenas Jair, Allan e Alan Franco. Apesar de meia, Nathan é outro que pode atuar improvisado na função.

Blanco vai tentar ajudar o Goiás na briga contra o rebaixamento. O time goiano é o pior dos 20 participantes da Série A, até o momento, com 11 pontos, cinco a menos que o penúltimo colocado, o Coritiba.

Recentemente, o cruzeirense Ariel Cabral se transferiu para o Esmeraldino.