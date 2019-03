O Atlético está próximo de acertar a contratação do atacante Geuvânio, de 26 anos, que pertencia no Tianjin Quanjian Football Club, da China.

A informação, passada em primeira mão pela repórter Thais Santos, da Rádio Inconfidência, foi confirmada pela reportagem do Hoje em Dia.

De acordo com Marques, diretor de futebol do alvinegro, o atleta fará exames nos próximos dias e, aprovado, será anunciado como reforço. Ex-Santos e Flamengo, o jogador, de acordo com apuração, já está na capital e tem exames médicos marcados para esta sexta-feira (8). Em 2018, Geuvânio defendeu o clube da Gávea.

O atacante chegou ao Flamengo no meio de 2017 por empréstimo, mas não conseguiu se firmar como titular. Disputou 41 jogos, nos quais obteve 16 vitórias, 11 empates e 14 derrotas. Foram apenas três gols marcados.