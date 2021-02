O lateral-esquerdo Lucas Hernández, que pertence ao Atlético, prorrogou seu contrato de empréstimo com o Cuiabá até maio deste ano. O atleta segue em recuperação de uma lesão parcial no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo.

Hernández chegou ao Galo em 2019, vindo do Peñarol. Mas no Alvinegro participou apenas de sete partidas e foi cedido ao clube mato-grossense, quarto colocado na última Série B do Campeonato Brasileiro.

Dispensa

O Atlético informou ainda nesta quinta-feira (18) a rescisão contratual do zagueiro/volante Matheus Stockl, do meio-campista Yago e do meia-atacante Capixaba.