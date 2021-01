Após sofrer uma luxação no cotovelo esquerdo na vitória sobre o Santos, por 2 a 0, nessa terça-feira (26), no Mineirão, o atacante Keno havia postado uma foto, dizendo que estava melhor. Mas somente nesta quarta (27) foi constatada a gravidade de sua lesão.

Segundo informou o Atlético, o avante "realizou exames de imagem que evidenciaram luxação com ruptura dos ligamentos do cotovelo esquerdo. O jogador já iniciou tratamento conservador e permanecerá com o cotovelo imobilizado pelos próximos dias”.

Ainda de acordo com o clube, “o tempo de recuperação dependerá da evolução do quadro, e ele ficará em tratamento intensivo para retornar aos gramados o mais breve possível”.

Keno está fora da próxima partida do Galo, contra o Fortaleza, no domingo (31), às 17h, no Mineirão, pela 33ª rodada da Série A.

Até agora, o atacante participou de 36 confrontos e marcou 11 gols com a camisa alvinegra. Ele é o artilheiro do time na temporada (11 gols) e no Brasileirão (10).