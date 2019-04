Em busca de um novo treinador após a demissão do técnico Levir Culpi, o Atlético confirmou que Rodrigo Santana, comandante da equipe sub-20 do clube, vai estar a frente do time principal nas duas partidas da final do Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro, nos dois próximos domingos.

O anúncio foi feito por Rui Costa, novo diretor de futebol do Galo, que foi apresentado nessa sexta-feira, na Cidade do Galo.

"Está muito claro que quem vai comandar o Atlético nas duas finais do Campeonato Mineiro é o atual treinador, ou seja, o Rodrigo (Santana). Isso está claro para os senhores (imprensa), para os torecedores, e para o grupo de trabalho. Ele tem autonomia, legitimidade e tempo para fazer esse trabalho", explicou Rui Costa.

A decisão será mantida mesmo se o clube anunciar um novo técnico nos próximos dias.

Costa também explicou o motivo da escolha de Rodrigo Santana para assumir o time neste período conturbado que o Atlético atravessa.

“Penso que a prioridade principal, se é que podemos dizer isso, é realmente estabelecer o comando técnico e a metodologia decorrente da escolha desse comando técnico. Isso é fundamental pra dar a tranquilidade para os jogadores, criar um projeto de início de trabalho, de reconstrução de trabalho, por isso nada é mais importante nesse momento do que estabelecer esse marco de um novo treinador. Mas já ontem tomamos uma medida que me pareceu muito adequada, o grupo está entregue a um treinador que conhece o Atlético e conhece as características do adversário, um jovem que tem uma visão muito profunda do que está acontecendo e do que pode fazer, mas ao mesmo tempo mostrou muita simplicidade, muita humildade ao colocar pros jogadores e para todos nós que a única missão dele é colaborar pra esse processo de crescimento até que venha um novo treinador”, explicou Rui Costa.

Em relação ao sucessor de Levir Culpi para o restante da temporada, o Atlético tem o pauta o nome de Tiago Nunes, atual comandante do Atlético-PR. A diretoria do Galo não revelou oficialmente com quais nomes estaria negociando.

Carreira

Aos 36 anos, o treinador natural de Santos (SP) acumula passagens por diversas equipes menores de seu estado natal. Seu trabalho ganhou maior notoriedade quando assumiu a URT e no estadual de 2017 levou a equipe de Patos de Minas à conquista do título do interior.

Naquela edição, o jovem técnico desbancou os badalados Roger Machado e Mano Menezes para ser eleito o melhor treinador do Estadual.