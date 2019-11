O departamento de futebol do Atlético tem um novo analista de desempenho. Trata-se de Rafael Vieira, que por quatro anos trabalhou no Cruzeiro e, inclusive, foi o chefe do departamento de análises e estatísticas na Toca da Raposa.

Rafael Vieira foi o responsável por estruturar o departamento de análise de desempenho e análise de mercado no Cruzeiro, tanto na base quanto no time principal. E o profissional tem vasta experiência no futebol, tendo passagens pela Seleção Brasileira quandoMano Menezes foi o treinador.

Rafael é o terceiro ex-cruzeirense que assina com o Atlético. Antes já haviam mudado de lado o auxiliar técnico James Freitas, que integrou à comissão fixa do time principal celeste, e Tiago Rebelo, coordenador do “Diamante Azul”, projeto de desenvolvimento e aperfeiçoamento de treinos na base.

Tiago havia trabalhando também no Grêmio, assim como os dois outros profissionais, e no Rio Grande do Sul ajudou nos trabalhos que revelaram jogadores como o atacante Pedro Rocha, o volante Arthur, o atacante Luan, dentre outras joias recentes do time gremista.

Carreira

O início de carreira de Rafael Vieira foi em 2005, no Grêmio, tendo Mano Menezes como um entusiasta do seu trabalho. No Tricolor Gaúcho Vieira permaneceu 5 anos, passando depois pelo Corinthians e Seleção Brasileira

Rafael Vieira é graduado em Educação Física e tem especialização em Fisiologia do Exercício, ambos os títulos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).