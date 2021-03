A última atividade da semana na Cidade do Galo, realizada neste sábado (27), foi um coletivo entre a equipe principal, comandada por Cuca, contra o time Sub-2 do técnico Marcos Valadares. Uma ótima oportunidade para os garotos, mais uma vez, mostrarem serviço ao 'professor'.

Coordenador de transição do Alvinegro, Leonardo Silva destacou a importância deste contato. Para ele, é um trabalho de observação que o clube entende como ideal neste momento.

Ainda de acordo com o ex-zagueiro, essa integração com as categorias de base é fundamental para o desenvolvimento desse processo de observação dos atletas, pensando na continuidade deles no clube.

"Essa integração irá aproximar as categorias e fazer com que os atletas experimentem volume de jogo com outras intensidades", comenta Silva.

O técnico da equipe Sub-20, Marcos Valadares, também ressalta a importância desse tipo de treinamento.

"Os atletas vivenciam a situação de estar em um treino forte, intenso", afirma. "Eles podem perceber o posicionamento do time profissional, como eles atuam, e a questão técnica, o nível que eles têm que chegar".

Os jogadores folgam neste domingo (28) e se reapresentam na parte da tarde desta segunda-feira (29). Na quinta (1), o time volta a campo e encara a Caldense em Poços de Caldas.

*Com site oficial do Atlético