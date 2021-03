A quarta-feira (24) na Cidade do Galo começou com novidade importante. O técnico Cuca e o irmão/auxiliar Cuquinha retornaram de Curitiba e comandaram a atividade dos jogadores. A dupla estava na capital paranaense acompanhando a mãe, dona Nilde, que trava batalha contra a Covid-19.

Fora de Belo Horizonte desde o fim de semana, quando se juntou à família, Cuca deixou a cargo dos auxiliares a missão de conduzir os treinamentos até a tarde desta terça-feira (23). O comandante, que reestreou pelo clube na vitória por 3 a 0 sobre o Coimbra, terá até o último dia de março para ter em mente a equipe titular que colocará em campo no próximo desafio.

Líder do Campeonato Mineiro, com 100% de aproveitamento em cinco partidas, o Atlético pensa também na Libertadores, competição na qual estreará em pouco menos de um mês. Enquanto a bola não rola novamente, devido ao decreto do governador Romeu Zema, o técnico terá tempo suficiente para ajustar os ponteiros no Centro de Treinamentos.

Cabe lembrar que todos os municípios mineiros estão na Onda Roxa do programa Minas Consciente, que redobraram as normas e medidas restritivas para tentar frear a propagação do novo coronavírus.