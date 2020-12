Campeão Mineiro na modalidade masculina, no ano em que o rival Cruzeiro ficou de fora da fase final, e também na feminina, numa decisão emocionante contra a Raposa, o Atlético se aproveita da crise vivida pelos celestes para tirar onda nas redes sociais.

Enquanto briga com todas as forças no G-4 do Campeonato Brasileiro e vê o maior adversário conviver com o risco imininete de permanência na Série B da competição mais importante do país, o alvinegro também se destaca na categoria Sub-20. Neste domingo (20), em clássico realizado no Sesc Venda Nova, o Galinho de Marcos Valadares derrotou o Cruzeiro por 3 a 0 e, após o encerramento da 19ª rodada, se manteve na liderança isolada da competição nacional.

Após o triunfo, os perfis do alvinegro nas redes sociais teve um post bem provocativo, chamando o rival arquirrival de " freguês" e "cliente cinco estrelas".