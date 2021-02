A estreia do Atlético no Campeonato Mineiro, marcada para o próximo domingo (28), poderá causar certo estranhamento em alguns torcedores. O motivo? Contra a URT, no duelo marcado para às 18h15, no Mineirão, caras "novas" estarão em campo e também à beira dele.

Sem o técnico Jorge Sampaoli, que assinará com o Olympique de Marselha, da França, Lucas Gonçalves e Éder Aleixo serão os responsáveis por comandar a equipe. Entre os relacionados, atletas da equipe de transição serão acionados, já que 14 jogadores do elenco ganharam folga e merecido descanso até 8 de março; apenas o chileno Vargas voltará quatro dias antes.

Vargas, inclusive, é o que menos partidas fez pelo Atlético neste grupo. Foram 15 ao todo. Recordistas de participações na temporada 2020, que se encerrou nesta quinta (25), com a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, o volante Allan e o lateral-esquerdo Arana acumularam 47 confrontos, cada.

Confira o número de partidas realizadas pelos jogadores que receberam folga:

Everson - 27 jogos

Guga - 40 jogos

Réver - 38 jogos

Alonso - 37 jogos

Arana - 47 jogos

Alan Franco - 32 jogos

Allan - 47 jogos

Jair - 42 jogos

Nathan - 39 jogos

Hyoran - 46 jogos

Savarino - 42 jogos

Sasha - 36 jogos

Keno - 37 jogos

Vargas - 15 jogos