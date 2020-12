O que era para ser um jogo com cara de decisão do Campeonato Brasileiro, acabou se transformando em domínio e baile dos donos da casa. Numa noite de futebol pobre e em que não deu grandes sustos ao São Paulo, o Atlético viu a liderança da competição mais importante do país ficar mais distante e, com ela, o sonho de levantar o caneco da atual edição. No placar, os mandantes devolveram os 3 a 0 do turno e ganharam muito oxigênio na Série A.

Com gols de Igor Gomes, na primeira etapa, Gabriel Sara e Toró, ambos já no apagar nas luzes, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz comprovou porque ocupa o lugar mais alto da tabela e ganhou gordura importante neste reta final. O Galo, por sua vez, estacionou nos 46 pontos e agora terá que secar Palmeiras, Inter, Grêmio e, principalmente, o Flamengo no fim de semana. Caso vença o Bahia, no Maracanã, o rubro-negro tomará a vice-liderança.

Com mais de uma semana para treinar e ajustar os ponteiros, o Atlético só volta a campo no dia 26, sábado, quando recebe o Coritiba, no Mineirão. Desesperado, o Coxa está na zona de rebaixamento e, mesmo que vença o Botafogo neste sábado (20), não escapará da degola. Ingrediente a mais para o duelo no Gigante da Pampulha.

SÃO PAULO 3 X 0 ATLÉTICO

MOTIVO: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

LOCAL: Morumbi

CIDADE: São Paulo

ARBITRAGEM: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires, todos de Goiàs

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (GO)

CARTÕES AMARELOS: Bruno Alves, Tchê Tchê (São Paulo); Guilherme Arana, Alonso (Atlético)

CARTÃO VERMELHO: Allan (Atlético)

GOLS: Igor Gomes aos 24 minutos do primeiro tempo; Gabriel Sara aos 37 e Toró aos 45 do segundo tempo

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê (Vitor Bueno), Igor Gomes (Hernanes), Gabriel Sara (Toró) e Daniel Alves; Brenner (Pablo)

Técnico: Fernando Diniz

ATLÉTICO

Everson; Gabriel, Igor Rabello (Alan Franco) e Alonso; Guga, Allan, Calebe (Sasha) e Guilherme Arana; Savarino (Zaracho), Vargas (Marrony) e Keno (Nathan)

Técnico: Jorge Sampaoli