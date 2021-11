O meia Lincoln é expulso ainda no primeiro tempo; Celso obriga Velloso a trabalhar, e Wellington Paulo aproveita o rebote para marcar o único gol do jogo; ao fim do duelo, a torcida do América grita “olé” a cada passe dado por sua equipe. Esse é o resumo da última vez que o Coelho superou o Atlético em embates válidos pelo Campeonato Brasileiro. Em novembro de 2000, o Alviverde ganhou por 1 a 0, no Mineirão.

O que vieram a seguir foram seis triunfos do Galo e dois empates em clássicos de cinco edições da Série A que contaram com a presença dos rivais: 2001, 2011, 2016, 2018 e 2021 (confira o retrospecto mais abaixo).

O início dessa escrita positiva dos atleticanos se deu em agosto de 2001, com o gol do atacante Marques, no 1 a 0 para cima do Coelho, no Independência. E o mais recente episódio é a vitória, pelo mesmo placar, no jogo do turno da edição deste ano, com tento anotado por Dylan Borrero, também no Horto.

Já o último triunfo do América no retrospecto geral do confronto aconteceu no dia 1° de maio de 2016, os 2 a 1 no Indepa, pela partida de ida da final do Mineiro.

O Atlético venceu o América no turno do Brasileiro deste ano, por 1 a 0, no Horto

Para o argentino Zárate, do Coelho, esses tabus não influenciarão em nada o pensamento do elenco alviverde na busca por um resultado positivo neste domingo, às 16h, no Mineirão, pela 30ª rodada do Brasileiro.

“O clube tem um objetivo histórico. Não estamos pensando no que passou. Estamos pensando em conseguir os três pontos para continuar no caminho”, afirmou o hermano.

O goleiro atleticano Everson também enxerga uma história diferente a cada duelo e espera que o time alvinegro faça bem o dever de casa, diante de sua torcida.

"A gente espera um jogo muito difícil, um clássico dentro do nosso Estado. Esperamos desempenhar nosso melhor futebol, com apoio do nosso torcedor. Respeitamos a equipe do América, que vem fazendo um bom campeonato, sobretudo no segundo turno. E vamos buscar a vitória que será de suma importância para nós", declarou o arqueiro.

Confira os últimos jogos de Atlético x América em Campeonatos Brasileiros

4/11/2000 - Atlético 0 x 1 América

8/8/2001 - América 0 x 1 Atlético

10/7/2011 - Atlético 2 x 0 América

8/10/2011 - América 0 x 0 Atlético

26/6/2016 - América 0 x 1 Atlético

13/10/2016 - Atlético 3 x 0 América

7/6/2018 - América 1 x 3 Atlético

14/10/2018 - Atlético 0 x 0 América

10/7/2021 - América 0 x 1 Atlético